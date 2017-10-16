В Карелии скоро появится еще один лыжный трамплин

Всего в Приладожье будут работать три таких объекта.

В Сортавале скоро откроется новый лыжный трамплин. Его уже начали устанавливать, завершить все работы планируют весной 2018 года, сообщается в группе ВКонтакте.

В ноябре прошлого года в столице карельского Приладожья открыли первый из трех лыжных трамплинов в парке "Ваккосалми". Высота уже работающего спортивного объекта — 10 метров. Новый спортивный объект будет вторым по счету, повыше, позволит проводить тренировки уже подготовленных спортсменов, а третий в перспективе станет самым высоким трамплином в Сортавале.