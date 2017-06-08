В Карелии снова уничтожили польские яблочки

Крупную партию свежих фруктов раздавили в Орзеге.

По сообщению Управления Россельхознадзора, в Петрозаводске выявлены в реализации яблоки свежие в количестве 88 килограммов, страной происхождения которых согласно маркировочным этикеткам является Польша. Сопроводительные документы на указанную партию продукции у хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию плодовоовощной продукции с оптового склада, расположенного на Шуйском шоссе, 8, отсутствовали.

Польские яблочки изъяты из оборота и уничтожены механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Орзега Прионежского района.