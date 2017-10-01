В Карелии собрали более 150 тысяч рублей на корма для животных Пряжинского совхоза

Неравнодушные граждане откликнулись на крик о помощи работников АО "Пряжинское", на глазах которых ежедневно погибают коровы от голода.

"Дорогие друзья! Огромное спасибо за неравнодушие и поддержку! На настоящий момент собрано 151 841 рубля", – пишут в соцсетях защитники погибающих на ферме животных.

Напомним, сотрудники АО "Пряжинское", не получая в течение четырех месяцев зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. На предприятии сегодня принимают натуральные пожертвования едой: мелкий картофель, яблоки, крупы, кормовые смеси для КРС, сено. Здесь готовы принять в дар лампочки энергосберегающие (много ламп вышло из строя, на предприятии жесткий режим энергосбережения, на новые денег нет, а телята болеют без достаточного освещения). Принимаются денежные пожертвования для приобретения кормовых смесей и силоса: благотворительный ящик в магазине "Северное сияние", на карту сбербанка Efremova Ekaterina 4276 8250 1540 0913 (привязана к телефону 8 981 405 64 48).

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Премьер-министру Александру Чепику провести сегодня выездное совещание по поводу кризисного положения в АО "Пряжинское".