08:59, 30 Мая 2017
В Карелии сокращается число вакансий с зарплатой ниже прожиточного минимума
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Количество вакансий с оплатой труда ниже прожиточного минимума в Карелии по состоянию на 1 апреля составило 20,9%, то есть каждое пятое рабочее место.
Такие цифры приведены в докладе министерства социальной защиты труда и занятости Карелии о ситуации на регистрируемом рынке труда за январь-март 2017 года, сообщают "Вести Карелии".
Это меньше, чем год назад, когда количество таких вакансий превышало 27%.
Подробнее читайте в материале издания.
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