В Карелии сокращается число вакансий с зарплатой ниже прожиточного минимума

Количество вакансий с оплатой труда ниже прожиточного минимума в Карелии по состоянию на 1 апреля составило 20,9%, то есть каждое пятое рабочее место.

Такие цифры приведены в докладе министерства социальной защиты труда и занятости Карелии о ситуации на регистрируемом рынке труда за январь-март 2017 года, сообщают "Вести Карелии".

Это меньше, чем год назад, когда количество таких вакансий превышало 27%.

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