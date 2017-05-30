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08:59, 30 Мая 2017

В Карелии сокращается число вакансий с зарплатой ниже прожиточного минимума

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Количество вакансий с оплатой труда ниже прожиточного минимума в Карелии по состоянию на 1 апреля составило 20,9%, то есть каждое пятое рабочее место.

Такие цифры приведены в докладе министерства социальной защиты труда и занятости Карелии о ситуации на регистрируемом рынке труда за январь-март 2017 года, сообщают "Вести Карелии".

Это меньше, чем год назад, когда количество таких вакансий превышало 27%.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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deep
2017-05-30 09:37:13
Ниже прожиточного минимума - это как? На эту зарплату харчей в сумку и пёхом, не на автобусе, на погост. А церемония за чей счёт?
User
2017-05-30 09:16:49
Работа с оплатой труда ниже прожиточного минимума! :) Это вообще как?! И еще удивляетесь, что по городу люди в костюме Адама бегают.
goo
2017-05-30 09:42:22
User, все просто. Налоги. Суммируя все вычеты государству нужно отдать 47% зарплаты. Большую часть платит работодатель. Соотв. выше зарплата - выше сумма налога.

И еще. Пока г-н Парфенчиков в СФ выступает, энергетики опять повышают цену на электричество. Мяки уже нет, но дело его живет.
deep
2017-05-30 09:55:17
goo, У нас, ошибся - ИХ, главное это словоблудие! Что было в 199999-х годах: при Сахарове, Болдырева, , Батурина и далее. Исправлять не буду буковы, АйпЕд их не умеет писать.
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