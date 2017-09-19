09:32, 19 Сентября 2017
В Карелии сокращаются не только реальные, но и номинальные доходы населения
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По сообщению Карелиястата, расходы превышают доходы.
Номинальные денежные доходы населения Карелии, по предварительной оценке Карелиястата, в январе-июле 2017 года уменьшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,4%.
Общая сумма номинальных доходов составила 109 млрд рублей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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