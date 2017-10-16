Парфенчиков предложил сократить время продажи алкоголя в Карелии

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное собрание.

Глава республики Артур Парфенчиков внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект, о внесении изменений в Закон Республики Карелия "О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории Республики Карелия".

Согласно поправкам, алкогольную продукцию можно будет продавать с 10 до 22 часов по местному времени (сейчас - с 8 до 23 часов). Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в следующие дни: 1 июня, в Международный день защиты детей, 1 сентября, в День знаний (в случае, если 1 сентября приходится на выходной день - в первый, следующий за 1 сентября, рабочий день).