В Карелии сотрудники больницы оставили младенцев без питания

В Олонце сотрудников районной больницы наказали за то, что они забыли закупить питание для 300 младенцев из малоимущих семей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района в рамках рассмотрения обращения жительницы района выявила факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками центральной районной больницы.

Проведенной проверкой установлено, что вследствие несвоевременного принятия сотрудниками больницы мер по проведению закупочных процедур более 300 детей из малоимущих семей в возрасте от 0 до 3 лет специальное питание в течение длительного времени не получали.

В результате должностное лицо учреждения здравоохранения, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.