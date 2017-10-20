11:34, 20 Октября 2017
В Карелии сотрудники больницы оставили младенцев без питания
По теме
Загрузка...
В Олонце сотрудников районной больницы наказали за то, что они забыли закупить питание для 300 младенцев из малоимущих семей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Олонецкого района в рамках рассмотрения обращения жительницы района выявила факты ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками центральной районной больницы.
Проведенной проверкой установлено, что вследствие несвоевременного принятия сотрудниками больницы мер по проведению закупочных процедур более 300 детей из малоимущих семей в возрасте от 0 до 3 лет специальное питание в течение длительного времени не получали.
В результате должностное лицо учреждения здравоохранения, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
Аналитика
Сегодня 11:09
Тема недели
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
Сегодня 10:25
18.10.2017 14:32
16.10.2017 09:18
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (16)
детям
Комментарии