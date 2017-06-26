В Карелии сотрудники полиции гонялись за пьяным водителем, который устроил аварию с машиной ДПС

В Сегежском районе пьяный 20-летний водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 25 июня экипаж ДПС получил от дежурного ориентировку на "ВАЗ-2112", которым предположительно мог управлять водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Заметив автомобиль инспекторы приняли меры для его остановки, но несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции остановить машину, водитель не реагировал.

"В районе дома 16 по улице Антикайнена автоинспекторы служебным автомобилем ДПС преградили дорогу, препятствуя движению нарушителя. Водитель ВАЗа, совершив столкновение с патрульным автомобилем, продолжил движение и, увеличив скорость, попытался скрыться с места происшествия", - рассказали в ГИБДД.

Для задержания нарушителя нарядом ДПС было организовано его преследование. Для задержания автомобиля, который направлялся в сторону трассы "Кола", были оповещены дежурные части соседних районов – Беломорского и Кемского.

Около 18.00 часов на 857 км федеральной трассы "Кола" (Кемский район) преследуемый автомобиль был остановлен. Водитель находился в состоянии опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием. Вместе с водителем в автомобиле находились две пассажирки, одна из которых является владелицей машины.

В отношении водителя, 20-летнего жителя города Сегежи, ранее, в октябре 2016 года, уже было применено наказание по ст. 264 прим.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, Сегежским судом водитель был лишен права управления сроком на 3 года и назначено 400 часов исправительных работ. Теперь ему грозит срок лишения свободы до 3 лет. Материалы по данному делу будут направлены в суд для принятия решения.