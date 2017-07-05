В Карелии специалисты по госзакупкам имеют слабую профессиональную подготовку, заявили власти

В республиканском правительстве обсудили меры борьбы с коррупцией в сфере организации государственных закупок.

"Открытым текстом говорю: наши специалисты, которые занимаются закупками у государственных заказчиков, в первую очередь, на уровне подведомственных учреждений наших органов исполнительной власти, профессионально подготовлены исключительно слабо", - заявил на заседании и. о. председателя Государственного контрольного комитета Андрей Кузьмин.

По словам Кузьмина, вопрос обучения и подготовки специалистов является важным, сообщают "Вести Карелии".

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