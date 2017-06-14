В Карелии спор о понятиях на зоне закончился убийством

Жителю Пудожского района вынесли приговор за убийство оппонента, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Житель Пудожского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к земляку, и на кухне у них произошла ссора из-за разногласий по поводу взаимоотношений и отбываний ими наказаний в исправительных колониях.

Хозяин дома потребовал гостя уйти, на что последний схватил кухонный нож и ударил собутыльника в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подсудимый в суде вину признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии особого режима.