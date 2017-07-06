11:03, 06 Июля 2017
В Карелии средняя зарплата топ-менеджера составила 80 тысяч рублей
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Служба исследований компании HeadHunter подготовила обзор рынка топ-менеджмента в регионе.
Средняя предлагаемая заработная плата топ-менеджеров в Республике Карелия составляет 80 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает средний зарплатный показатель по региону (30 тысяч рублей), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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