В Карелии стали чаще распадаться семьи

Статистики зафиксировали рост разводов в Карелии: в 2015 году на 100 браков приходилось 55 разводов, в 2016 – уже 66.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата, подготовленные ко Дню семьи, любви и верности. Праздник будет отмечаться 8 июля.

"В 2016г. официально расторгли брачные отношения 2814 пар. Из общего числа разводов – 80,5% приходится на городских жителей и 19,5% – на сельских. По сравнению с 2015г. количество распавшихся семей увеличилось на 3,3%. На 100 заключенных браков пришлось 66 разводов против 55 в 2015г", - сказано в сообщении ведомства.

Больше всего разводов - среди 25-35-летних.

"Вследствие распада семей 1981 ребёнок в возрасте до 18 лет остался в неполных семьях", - констатировали статистики.

К слову, количество браков в Карелии за год уменьшилось более чем на 14%.

Что касается рождаемости, то в 2016-м в Карелии родилось 7528 детей – почти на 200 меньше, чем годом ранее.