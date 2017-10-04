15:36, 04 Октября 2017
В Карелии стало меньше убийств, но больше изнасилований
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Следственное управление подсчитало число тяжких преступлений.
Как сообщили в Следственном управлении СК по Карелии, за 9 месяцев 2017 года в Карелии произошло 43 убийства (за 9 месяцев 2016 года – 46). Было расследовано 15 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших (25 – в 2016-м), 34 случая изнасилований (24 – в прошлом году).
Раскрываемость убийств составила 97,5% (против 100% в прошлом году). Преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, и изнасилования были, как и в прошлом году, раскрыты на 100 процентов.
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