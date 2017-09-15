В Карелии стартует чемпионат по баскетболу

Проходит первый этап чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС БАСКЕТ".

"КЭС-БАСКЕТ" - спортивный проект, охватывающий всю Россию. Соревнования рассчитаны исключительно на обычных школьников. Сначала ученические команды проходят отборочные турниры в городах и районах, затем - в областных и краевых центрах. Лучшие из лучших отправляются на этап своего федерального округа.

Официально Республика Карелия вступила в проект в октябре 2015 года. Чемпионат является подпрограммой проекта "Я – будущее России" и проводится в 6 этапов:

I этап – внутришкольный (сентябрь-октябрь 2017 года); II этап – муниципальный (октябрь – ноябрь 2017 года); III этап – дивизиональный (декабрь 2017 года - январь 2018 года); IV этап – региональный финал чемпионата региона (январь - февраль 2018 г.); V этап – финал чемпионата федерального округа (март 2018 года); VI этап – суперфинал (апрель 2018 года).

Каждая школа - участница чемпионата, подавшая заявку до 16 октября на сайт www.kes-basket.ru, получает комплект профессиональных баскетбольных мячей.