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09:26, 13 Июня 2017

В Карелии суд обязал ТСЖ сделать жильцу перерасчет за коммунальные услуги

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ТСЖ "Молодежный жилой комплекс-2" не спешит исполнять решение суда, оплата штрафов может лечь на плечи жильцов, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Суд обязал товарищество собственников жилья "Молодежный жилой комплекс-2" произвести перерасчет задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу гражданина М.

ТСЖ "Молодежный жилой комплекс-2" требования судебного пристава-исполнителя исполнены не были, в связи с чем товарищество было оштрафовано на 560 тыс. рублей.

Кроме того, сумма исполнительского сбора, который является денежным взысканием, налагаемым на должника за неисполнение исполнительного документа, составила уже 950 тыс. рублей.

Несмотря на принятые судебным приставом-исполнителем меры к понуждению ТСЖ "Молодежный жилой комплекс-2" исполнить требования исполнительных документов, ТСЖ продолжает уклоняться от исполнения вступивших в законную силу судебных актов и от оплаты административных штрафов и исполнительского сбора, обязанность по оплате которых ляжет на плечи жильцов.

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Комментарии

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Горожанин
2017-06-13 09:42:38
Ну и на чьи плечи ляжет оплата, кроме как не жильцов?! Откуда у ТСЖ деньги берутся?! Надо хорошо подумать, прежде чем обращаться в суд. А лучше и дешевле - договариваться с соседями по-хорошему. Дубиной правосудия у нас размахивают, не сильно задумываясь о последствиях
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