В Карелии судят водителя, по неосторожности причинившего смерть грузчику
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В Прионежском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.
Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Карелии.
Обвиняемый- 44-летний водитель грузовой автомашины с краноманипуляторной установкой.
По версии следствия, мужчина доставил груз (паллеты с газобетоном) в один из населенных пунктов Прионежского района. При разгрузке обвиняемый допустил близкое расположение стрелы к проводам воздушной электролинии. В результате чего удар электрическим током получил мужчина, который участвовал в разгрузке газобетона и находился в кузове автомашины. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Водителя грузовой машины обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Следователи закончили расследование.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
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