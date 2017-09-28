В Карелии судят водителя, по неосторожности причинившего смерть грузчику

В Прионежском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.

Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Карелии.

Обвиняемый- 44-летний водитель грузовой автомашины с краноманипуляторной установкой.

По версии следствия, мужчина доставил груз (паллеты с газобетоном) в один из населенных пунктов Прионежского района. При разгрузке обвиняемый допустил близкое расположение стрелы к проводам воздушной электролинии. В результате чего удар электрическим током получил мужчина, который участвовал в разгрузке газобетона и находился в кузове автомашины. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Водителя грузовой машины обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Следователи закончили расследование.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.