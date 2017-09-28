В Карелии сын пропил деньги матери

Мужчина сделал так, чтобы мать не узнала об этом от банка.

Как сообщили в МВД Карелии, в отдел полиции по Сортавальскому району обратилась жительница одного из поселков. Она сообщила, что с ее банковской карты пропали деньги. Каким образом произошло хищение и кого в нем подозревать - женщина не знала.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 29-летний сын потерпевшей. Он похитил 5 тысяч рублей с карты, а затем уничтожил оповещение об операции на мобильном телефоне матери. Деньги подозреваемому требовались для покупки алкоголя.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Ранее несудимому подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.