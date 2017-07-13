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Новости. Экономика
14:09, 13 Июля 2017

В Карелии тарифы назвали тормозом для инвесторов

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На сегодняшней пресс-конференции в Заксобрании Карелии депутаты дали оценку росту тарифов.

"Тарифы, которые сложились на территории Карелии, являются естественным тормозом или препятствием для развития инвестиционной деятельности", - заявил на встрече с прессой депутат Заксобрания РК Леонид Лиминчук.

По словам параламентария, инвесторы отказываются входить в проекты на территории Карелии.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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