В Карелии тарифы назвали тормозом для инвесторов

На сегодняшней пресс-конференции в Заксобрании Карелии депутаты дали оценку росту тарифов.

"Тарифы, которые сложились на территории Карелии, являются естественным тормозом или препятствием для развития инвестиционной деятельности", - заявил на встрече с прессой депутат Заксобрания РК Леонид Лиминчук.

По словам параламентария, инвесторы отказываются входить в проекты на территории Карелии.

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