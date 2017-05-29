В Карелии телефонная компания оштрафована за нарушение закона о противодействии коррупции

Мировой суд оштрафовал телефонную компанию, которая слишком поздно сообщила о приеме на работу бывшего госслужащего, сообщает прокуратура Карелии.

АО "Русская телефонная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, приняв на работу бывшего госслужащего в один из офисов Петрозаводска.

Компания в нарушение законодательства не направила уведомление об этом по прежнему месту работы.

Постановлением судьи юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.