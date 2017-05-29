10:57, 29 Мая 2017
В Карелии телефонная компания оштрафована за нарушение закона о противодействии коррупции
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Мировой суд оштрафовал телефонную компанию, которая слишком поздно сообщила о приеме на работу бывшего госслужащего, сообщает прокуратура Карелии.
АО "Русская телефонная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, приняв на работу бывшего госслужащего в один из офисов Петрозаводска.
Компания в нарушение законодательства не направила уведомление об этом по прежнему месту работы.
Постановлением судьи юридическому лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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