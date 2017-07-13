В Карелии только один молодой специалист смог получить бесплатный участок земли

На пресс-конференции в Заксобрании Карелии депутаты подвели первые итоги работы нового закона о земле.

Закон о предоставлении земли молодым специалистам был принят депутатами Заксобрания в текущем году. Согласно документу, на бесплатный земельный участок могут претендовать специалисты, отправившиеся работать в село и представляющие области сельского и лесного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры или социального обслуживания.

На сегодняшний день на нужды молодых специалистов выделен только один земельный участок в селе Святозеро Пряжинского района, сообщила депутат Заксобрания Ольга Шмаеник. "С одной стороны, мало. С другой стороны, один - это лучше, чем ноль"- прокомментировала ситуацию Шмаеник.

Сколько человек подавали заявки и подробнее о ситуации с выделением земли молодым специалистам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".