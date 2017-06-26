В Карелии перекроют трассу "Кола" из-за ремонта моста

Участок трассы закроют для движения всех видов транспорта на севере Карелии из-за ремонта моста через реку Пять.

ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что 27 и 28 июня с 10:00 до 11:00, 13:00 до 14:00, 15:00 до 16:00, 17:00 до 18:00 часов на объекте капитального ремонта моста через реку Пять на км 872+010 автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Кемском районе Республики Карелия будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением работ по демонтажу балок пролетного строения.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок. Управление Упрдор "Кола" извиняется за причиненные неудобства.