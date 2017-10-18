В Карелии у директора пекарни арестовали автомобиль

Руководитель задолжал своим работникам более 3 миллионов рублей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, генеральный директор организации, занимающейся в Кондопожском районе производством хлебобулочных изделий, выплачивал работникам заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда и не выплачивал ее полностью.

Руководителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По версии следствия, директор нарушил положения Трудового кодекса Российской Федерации, которые гарантируют своевременность исполнения работодателем обязанности по выплатам, из корыстной и иной личной заинтересованности. Корыстная заинтересованность выражалась в намерении за счет денежных средств организации, предназначавшихся для выплаты зарплаты, производить оплату текущих платежей, необходимых для дальнейшего извлечения прибыли и обеспечения финансовой состоятельности предприятия. Руководитель не выплачивал заработную плату работникам свыше двух месяцев, частично не выплачивал заработную плату работникам свыше трех месяцев и свыше двух месяцев выплачивал заработную плату в размере ниже, установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Общая задолженность по выплате заработной платы перед 39 работниками предприятия составила более 3 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, частично возместил ущерб, причиненный потерпевшим. Решением суда на автомобиль обвиняемого стоимостью 705 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Кондопожского района для рассмотрения по существу.