В Карелии убившего пенсионера мужчину обязали компенсировать государству расходы на реанимацию

Лоухской районный суд взыскал 90 тысяч рублей с местного жителя, забившего насмерть пенсионера, сообщает прокуратура Карелии.

Основанием для обращения прокурора в суд послужил вступивший в законную силу приговор, согласно которому местный житель был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

В апреле 2016 года 35-летний мужчина пришел домой к матери и увидел, как она распивает спиртное с престарелым соседом. После отказа гостя покинуть квартиру он насмерть забил пенсионера.

"На оказание медицинской помощи погибшему учреждениями здравоохранения были затрачены денежные средства, которые компенсированы Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Суд постановил взыскать в пользу Территориального фонда с осужденного 90 тысяч рублей.