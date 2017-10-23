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Новости. Общество
16:48, 23 Октября 2017

В Карелии уровень заболеваемости ОРВИ остается выше эпидпорога

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На карантин закрыта одна группа в детском саду.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 14,5%. За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5629 случаев заболевания.

Превышение эпидпорога отмечается в возрастной группе 0-2 года на 9,0%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости ОРВИ среди населения на 7,6% (на 465 случаев меньше).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3069 случаев заболевания ОРВИ, что соответствует уровню эпидемического порога.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыта на карантин 1 группа в детском саду  № 2 Медвежьегоска.

При обследовании больных ОРВИ выделено 5 респираторных вируса (риновирусы), вирусов гриппа не выделено.

Управление напоминает, что продолжается вакцинация против гриппа, которая снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

При первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

Родители ни в коем случае не должны отправляйть заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

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