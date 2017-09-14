В Карелии устроившиеся на работу школьники чуть не остались без зарплаты

Расчет со школьниками был произведен только после прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района по итогам проверки организации летней занятости несовершеннолетних выявила нарушения трудового законодательства.

Проверкой установлено, что в соответствии со срочными трудовыми договорами Средняя общеобразовательная школа № 1 приняла на работу 20 подростков на должности подсобных рабочих в период с 24 июля по 28 июля и с 31 июля по 4 августа.

При расторжении трудовых договоров всем работникам денежные средства, причитающиеся им в качестве заработной платы, своевременно не выплачены.

Расчет с несовершеннолетними работниками произведен только после начала прокурорской проверки, также им выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура района внесла представления с требованием об их устранении руководителям школы №1 и МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования". Представления прокурора находятся на рассмотрении.