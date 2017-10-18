В Карелии увеличат температуру в батареях из-за жалоб горожан на холод в квартирах

Власти республики планируют пересмотреть режим подачи тепла в квартиры горожан в период начала отопительного сезона.

В самом начале отопительного сезона температурный режим подачи тепла может быть повышен, поскольку жилой сектор не сразу успевает прогреваться и это приводит к многочисленным жалобам жильцов на холод в квартирах.

"Наверное, эта практика должна быть в начале каждого сезона. Нет ничего сложного в том, чтобы дать несколько дней тепло чуть больше графика с тем, чтобы прогреть дома в ускоренном темпе", - заявил заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Горох.

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