В Карелии в декабре досрочно выберут главу Питкяранты

В конце года в Карелии состоятся муниципальные выборы.

По данным ЦИК региона, 10 декабря состоятся досрочные выборы Главы Питкярантского городского поселения. В настоящее время Надежда Коннова является и.о. главы Питкяранты. Напомним, ранее карельские коммунисты в суде отстояли прямые выборы мэра города.

Кроме этого, пройдут: повторные выборы депутатов Совета Куземского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 5 и 6; выборы депутатов Совета Харлуского сельского поселения четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 3; Выборы депутата Совета Ладвинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Также 10 декабря состоятся выборы депутата Совета Пайского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №6.