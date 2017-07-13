В Карелии в кооперативе "Огонек" сгорела баня

В СНТ "Огонек" Прионежского района произошел пожар в частной бане, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 12 июля в 16.21 в дачном кооперативе "Огонек" Прионежского района произошел пожар в частной бане.

В результате пожара баня сгорела.

Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей №78 села Деревянное и №1 Петрозаводск. (7 чел., 2 единицы техники).

На пожаре никто не пострадал.