09:20, 13 Июля 2017
В Карелии в кооперативе "Огонек" сгорела баня
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В СНТ "Огонек" Прионежского района произошел пожар в частной бане, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду 12 июля в 16.21 в дачном кооперативе "Огонек" Прионежского района произошел пожар в частной бане.
В результате пожара баня сгорела.
Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей №78 села Деревянное и №1 Петрозаводск. (7 чел., 2 единицы техники).
На пожаре никто не пострадал.
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