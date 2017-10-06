В Карелии в пятницу будет дождливо

О погоде на 6 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный слабый.

Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов.

В районах Карелии также облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер днем северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха днем +5, +10 градусов.