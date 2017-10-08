В Карелии в понедельник будет пасмурно

В понедельник, 9 октября, в республике ожидается пасмурная погода.

По данным карельских синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ночью и днем умеренные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, на юге республики юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый до сильного.

Температура ночью в районах Карелии от 2 до 7 тепла. Днем +6, +11 градусов.

В Петрозаводске облачная, ночью с прояснениями погода. Днем временами дождь.

Ветер юго-восточный, восточный ночью умеренный, днем порывистый до сильного.

Температура ночью +5, +7 градусов, днем до 10 тепла.