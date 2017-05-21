17:00, 21 Мая 2017
В Карелии в понедельник потеплеет до +17
По теме
Загрузка...
На юге Карелии ожидается потепление до +17 градусов, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, 22 мая в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, южный слабый.
Температура ночью +1 +3, днем +12 +14.
В районах Карелии кратковременные дожди. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, южный слабый.
Температура ночью +3-2, местами до -6; днем +8 +13, местами до +17.
По теме
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
15.05.2017, 12:00
18.05.2017, 10:15
17.05.2017, 18:20
19.05.2017, 19:40
19.05.2017, 13:02
Аналитика
19.05.2017 11:00
Обществоведение
Достучится ли ветеран авиационной отрасли Карелии до нового руководителя республики?
18.05.2017 10:15
16.05.2017 10:45
15.05.2017 12:00
12.05.2017 15:21
Чтиво
17.05.2017 14:04
Без политики
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
15.05.2017 14:49
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (4)
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии