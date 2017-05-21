В Карелии в понедельник потеплеет до +17

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На юге Карелии ожидается потепление до +17 градусов, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков,  22 мая в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, южный  слабый.

Температура ночью +1 +3, днем +12 +14.

В районах Карелии кратковременные дожди. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, южный  слабый.

Температура ночью  +3-2, местами до -6; днем +8 +13, местами до +17.

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