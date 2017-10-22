В Карелии в понедельник синоптики опять прогнозируют снег

По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 23 октября по республике ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В понедельник, 23 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, по северо-восточным районам местами умеренные в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северных направлений 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0…−5, у водоемов до +2, днём 0…+5 градусов.