17:05, 22 Октября 2017
В Карелии в понедельник синоптики опять прогнозируют снег
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По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 23 октября по республике ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
В понедельник, 23 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, по северо-восточным районам местами умеренные в виде снега, мокрого снега и дождя.
Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северных направлений 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 0…−5, у водоемов до +2, днём 0…+5 градусов.
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