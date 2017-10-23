В Карелии в понедельник сохранится плюсовая температура

Капитал

Мы точно знаем, что качеству товаров начинаешь доверять гораздо больше, когда своими глазами видишь производство. Молочная продукция из Белоруссии захватывает карельский рынок, а значит, надо узнать больше. Скажем сразу, такие объемы молока у нас на родине просто не водятся.