17:00, 09 Июня 2017
В Карелии в субботу будет по-летнему тепло
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О погоде в Карелии на 10 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 10 июня ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный слабый.
Ночная температура составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +19, +21.
В районах республики также будет переменная облачность.
Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможно с грозой.
Ветер восточный, юго-восточный слабый.
Ночью +4, +9, местами похолодает до +1, днем воздух прогреется до +18, +23, у водоемов +10,+15 градусов.
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