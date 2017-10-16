В Карелии в воскресенье произошли два серьезных пожара в жилом доме и мастерской

В Петрозаводске и Медвежьегорске спасатели ликвидировали два пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Так, в воскресенье в 00.43 в Медвежьегорск произошел пожар в жилом доме на улице Верхняя. В результате повреждена одна из квартир на площади 8 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В 14.54 в Петрозаводске произошел пожар в административном здании на улице Крупской. В результате повреждено помещение мастерской на площади 10 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.