В Карелии вертолет доставил 15 детей для оказания экстренной медицинской помощи

В Карелии более 150 часов "налетала" санитарная авиация для оказания экстренной медицинской помощи.

Санитарным вертолетом доставлены в Петрозаводск для оказания экстренной медицинской помощи при жизнеугрожающих ситуациях 69 пациентов, включая 15 детей, из разных районов Карелии, сообщают в правительстве.

Подробнее о работе санитарной авиации в Карелии и выделяемом финансировании читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".