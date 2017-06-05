17:00, 05 Июня 2017
В Карелии во вторник будет тепло
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О погоде в Карелии на 6 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 6 июня будет облачно с прояснениями.
Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный слабый.
Ночная температура составит +5,+7 градусов, днем потеплеет до +13,+15.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Ночью ожидается +2, +7, местами до -1, днем воздух прогреется до +10,+15 градусов, местами до +18.
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