В Карелии водитель автомобиля не заметил мотоциклиста, и произошло ДТП

В Костомукше в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 18 октября в 20.00 в районе дома №3 по проспекту Горняков произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, при выполнении разворота допустил столкновение с мотоциклом Irbis TTR 250, который двигался сзади в попутном направлении.

В результате происшествия травмы получил 21-летний мотоциклист, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.