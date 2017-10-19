09:34, 19 Октября 2017
В Карелии водитель автомобиля не заметил мотоциклиста, и произошло ДТП
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В Костомукше в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду 18 октября в 20.00 в районе дома №3 по проспекту Горняков произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, при выполнении разворота допустил столкновение с мотоциклом Irbis TTR 250, который двигался сзади в попутном направлении.
В результате происшествия травмы получил 21-летний мотоциклист, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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