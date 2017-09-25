В Карелии водитель без прав совершил ДТП с пострадавшими

В Муезерском районе "Нива" врезалась в дерево, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 24 сентября в 2 часа ночи в поселке Суккозеро Муезерского района автомобиль "ВАЗ-2131" врезался в дерево.

По предварительным данным, 44-летний водитель, совершивший столкновение с деревом, на момент ДТП не имел прав.

В результате происшествия травмы получили водитель и 27-летний пассажир "Нивы".

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.