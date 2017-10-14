В Карелии водитель фуры спровоцировал ДТП четырех автомобилей, есть пострадавшие

В Олонецком районе на трассе "Кола" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 22.30 на 314-м км трассы "Кола" водитель грузовика MAN с прицепом на подъезде к участку дороги с реверсивным движением врезался в Mercedes с полуприцепом. Тот после столкновения "ударил" еще один MAN, стоявший впереди, который в свою очередь наехал на Skoda Fabia.

В ДТП пострадал 35-летний водитель грузового автомобиля, совершивший наезд на стоящую колонну транспортных средств. Водитель госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.