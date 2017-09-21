09:20, 21 Сентября 2017
В Карелии водитель не заметил на трассе КамАЗ и протаранил его
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В Олонецком районе легковой автомобиль врезался в грузовик, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В среду 22.35 на 20-м км дороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта" 42-летний водитель Daewoo Matiz врезался в стоявший на проезжей части КамАЗ.
Водитель грузовика остановил транспортное средство из–за технической неисправности, включил аварийную сигнализацию, выставил знак аварийной остановкии два дорожных конуса.
Получивший травмы водитель Daewoo был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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