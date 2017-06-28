В Карелии водитель "пятнашки" врезался в пассажирский автобус и уехал с места ДТП

Разыскивается водитель автомобиля "ВАЗ-2115", который в Сортавальском районе совершил столкновение с пассажирским автобусом и уехал с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 27 июня в 20.45 на федеральной автодороге "Сортавала" в районе поселка Хелюля неустановленный водитель, предположительно на светлом автомобиле "ВАЗ-2115", при встречном разъезде допустил столкновение по касательной с автобусом ПАЗ, который двигался по маршруту "Петрозаводск - Лахденпохья".

В результате происшествия автобус получил механические повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

Возбуждено административное расследование за оставление места ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность водителя устанавливается, в отношении автомобиля "ВАЗ-2115" светлого цвета проводятся розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция Карелии обращается к гражданам, располагающим какими-либо сведениями о месте нахождения данного автомобиля с характерными повреждениями кузова сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части ОМВД России по Сортавальскому району - 8(81430) 4-41-50, или 02.

В паблике "Лахденпохья – Навсегда" сообщается, что после аварии "всех пассажиров пересадили на другой автобус (школьный сортавальский)" и доставили до места назначения.