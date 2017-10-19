В Карелии водитель, проехавший по голове пенсионерки, отделался "условкой"

Назначено наказание водителю, совершившему смертельное ДТП, сообщили в городском суде Кондопоги.

Житель Кондопоги в июле, находясь за рулем личного автомобиля отечественного производства, желая его развернуть и продолжить движение, не убедился в безопасности движения, стал двигаться задним ходом с небольшой скоростью и на нерегулируемом перекрестке одной из улиц совершил наезд на переходившую проезжую часть пожилую женщину.

Водитель переехал ее по голове и груди, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых она скончалась в больнице.

Действия виновного судом квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ и с учетом наступивших последствий и личности виновного назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.