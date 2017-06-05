В Карелии водители выйдут на митинг и перекроют въезд в Костомукшу

В Костомукше водители перекроют участок трассы, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги.

В паблике "Аварии в городе Костомукша" появилось объявление о митинге.

Водители Костомукши приглашают всех неравнодушных поддержать акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги при подъезде к городу.

"Водители Костомукши, думаю, все в курсе по поводу проблемного участка перед въездом в город, - написано в сообщении паблика, - движение по нему считаю небезопасным! Данный участок необходимо закрыть для движения! Предлагаю обратить внимание компетентных органов и администрации на данную проблему путем сбора 7 июня в 18.00 на митинг с перекрытием данного участка для начала на час".