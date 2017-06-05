Новости. Общество
12:25, 05 Июня 2017

В Карелии водители выйдут на митинг и перекроют въезд в Костомукшу

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В Костомукше водители перекроют участок трассы, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги.

В паблике "Аварии в городе Костомукша" появилось объявление о митинге.

Водители Костомукши приглашают всех неравнодушных поддержать акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги при подъезде к городу.

"Водители Костомукши, думаю, все в курсе по поводу проблемного участка перед въездом в город, - написано в сообщении паблика, - движение по нему считаю небезопасным! Данный участок необходимо закрыть для движения! Предлагаю обратить внимание компетентных органов и администрации на данную проблему путем сбора 7 июня в 18.00 на митинг с перекрытием данного участка для начала на час".

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Комментарии

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Гарик
2017-06-05 12:29:53
Ой ... ну вот ..и забастовки пошли ..горе то какое у власти ... народ ожил )) Все до кучи , к выборам.
ненец
2017-06-05 12:50:27
Гарик, это народ очи открыл. Не дай Бог ногой пошевелит! :)
Гарик
2017-06-05 13:22:56
ненец, ..если хотим в Карелии нормально жить ,как другие (только не КЧР и КБР) надо не только ногами , а всеми частями тела шевелить
ненец
2017-06-05 13:51:10
Гарик, тебе и вожжи в руки. Прям сегодня и начинай.
Не знаешь как, просто начни - работа сама путь покажет. Просто обозначь Цель и соответственно приготовь Рабочее место.
Гарик
2017-06-05 13:45:27
ненец, .так и я за то)
ненец
2017-06-05 13:34:18
Гарик, кто не даёт-то?! Шевелите! Но прежде мозгами! Разбитые носы совсем не обязательно.
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