12:25, 05 Июня 2017
В Карелии водители выйдут на митинг и перекроют въезд в Костомукшу
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В Костомукше водители перекроют участок трассы, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги.
В паблике "Аварии в городе Костомукша" появилось объявление о митинге.
Водители Костомукши приглашают всех неравнодушных поддержать акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на опасное состояние дороги при подъезде к городу.
"Водители Костомукши, думаю, все в курсе по поводу проблемного участка перед въездом в город, - написано в сообщении паблика, - движение по нему считаю небезопасным! Данный участок необходимо закрыть для движения! Предлагаю обратить внимание компетентных органов и администрации на данную проблему путем сбора 7 июня в 18.00 на митинг с перекрытием данного участка для начала на час".
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