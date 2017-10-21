В Карелии волонтеры спасают от голода бабушку, которая осталась без пенсии

В Питкярантском районе бабушка осталась без денег и еды.

В паблике "Волонтерско-благотворительное движение Питкяранты" явилось сообщение, что в поселке района живет старенькая бабушка. По неизвестным причинам, у нее куда-то пропала вся пенсия.

Социальный работник предполагает, что кто-то обманом выманил у пожилого человека деньги или вовсе украл.

Оказавшись без денег, бабушка съела все припасы, которые у нее были дома, и теперь сидит голодом.

Волонтеры Питкярантского района узнали о плачевной ситуации, в которую попала пожилая женщина, и решили ей помочь.

Объявили сбор продуктов. Многие люди откликнулись и принесли пакеты не только с едой, но и предметами первой необходимости – мыло, туалетная бумага.

Когда волонтеры приехали к бабушке передавать продукты, то обнаружили, что у нее нет холодильника. И теперь в группе помощи появилось еще одно обращение к тем, кто может отдать бабушке холодильник.

Если вы хотите помочь бабушке, попавшей в беду, обращайтесь к волонтерам.

По всем вопросам звоните: +7 (953) 541-60-17.