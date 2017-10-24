В конце ноября в Карелии впервые пройдет фестиваль охотничьих традиций, сообщает министерство культуры республики.

"25 ноября в Карелии на берегу озера Янисъярви впервые пройдет фестиваль охотничьих традиций. Фестиваль будет проходить в живописном месте – на турбазе "Черные камни" в Сортавальском районе. Фестиваль приглашает не только тех, кто знает и любит охоту, но и всех, кто хочет поближе познакомиться с этим древним, но остающимся современным промыслом", - сказано в сообщении Минкультуры.

На главной сцене праздника развернется театрализованное действо. На площадке реконструкторов можно будет увидеть, как выглядели охотники в первобытные времена и эпоху Средневековья, как они готовились к охоте, изготавливали оружие, шили специальную одежду, разжигали огонь.

"Взрослые и дети испытают себя: смогли бы они выстрелить из охотничьего лука или высечь искру трением? На фестивале будет работать выставка пневматического оружия, а для тех, кто готов испытать свою меткость, будет организован тир", - отмечают в ведомстве.

Также в программе – карельская и скандинавская кухня. Повара из Петрозаводска и Сортавалы померятся силами в конкурсе, на который представят охотничьи блюда.

"На площадке ремесленников будут представлены изделия карельских умельцев, связанные с охотой. Гости праздника смогут понаблюдать за тем, как появляются изделия из кости, кожи и меха, посмотреть на работу кузнеца. Никого не оставят равнодушными первые друзья охотника – собаки, которые приедут на специальную демонстрацию собак охотничьих пород", - сказано в релизе Минкультуры.