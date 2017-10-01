В Карелии временно изменена схема движения на трассе "Кола" у Медвежьегорска

Изменения организации движения из-за ремонта путепровода на 622 км федеральной трассы введены с сегодняшнего дня.

Как пишет ДТП ПТЗ, ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что 1 октября 2017 года в связи с производством работ по ремонту путепровода на 622 км Транспортная развязка у поворота на Медвежьегорск) федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" изменена схема организации дорожного движения.

Движение транзитного транспорта будет организовано через транспортную развязку. Водителям нужно быть внимательнее.