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Новости. Общество
10:18, 25 Сентября 2017

В Карелии выбирают "Жемчужину МВД"

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Вы еще можете проголосовать за понравившуюся участницу.

Финал конкурса "Жемчужина МВД по Республике Карелия-2017", в котором принимают участие представительницы различных подразделений полиции Карелии, состоится 27 сентября. Конкурс проводится впервые. В нем участвуют 12 сотрудниц органов внутренних дел.

Одна из номинаций конкурса – "Народный выбор". Победит в ней та девушка, которая наберет больше всего голосов в интернет-опросе на сайте МВД по Республике Карелия.

Всех желающих приглашают принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившуюся участницу конкурса. Учет голосов идет по аккаунтам социальных сетей.

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Комментарии

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Leopol'd
2017-09-25 11:11:23
)) Судя по очень юному лицу на картинке-заставке, девушка спит с подполковником. Ну или ролевые очень любит.
Гарик
2017-09-25 11:28:11
Leopol'd, : Эта на заставке в ценр.аппарате с генералами работает ,начинала также.
NIK
2017-09-25 10:50:29
"В Карелии выбирают "Жемчужину МВД"" А , в МВД работать не пробовали ??
новый
2017-09-25 10:38:22
К Тимошенко я бы явился по повестке
User
2017-09-25 11:00:50
новый, за Тимошенко! Так победим! :)
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