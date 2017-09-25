В Карелии выбирают "Жемчужину МВД"

Вы еще можете проголосовать за понравившуюся участницу.

Финал конкурса "Жемчужина МВД по Республике Карелия-2017", в котором принимают участие представительницы различных подразделений полиции Карелии, состоится 27 сентября. Конкурс проводится впервые. В нем участвуют 12 сотрудниц органов внутренних дел.

Одна из номинаций конкурса – "Народный выбор". Победит в ней та девушка, которая наберет больше всего голосов в интернет-опросе на сайте МВД по Республике Карелия.

Всех желающих приглашают принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившуюся участницу конкурса. Учет голосов идет по аккаунтам социальных сетей.