10:18, 25 Сентября 2017
В Карелии выбирают "Жемчужину МВД"
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Вы еще можете проголосовать за понравившуюся участницу.
Финал конкурса "Жемчужина МВД по Республике Карелия-2017", в котором принимают участие представительницы различных подразделений полиции Карелии, состоится 27 сентября. Конкурс проводится впервые. В нем участвуют 12 сотрудниц органов внутренних дел.
Одна из номинаций конкурса – "Народный выбор". Победит в ней та девушка, которая наберет больше всего голосов в интернет-опросе на сайте МВД по Республике Карелия.
Всех желающих приглашают принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившуюся участницу конкурса. Учет голосов идет по аккаунтам социальных сетей.
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