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Новости. Общество
07:25, 20 Октября 2017

В Карелии выбрали лучшего инспектора ГИМС

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Лучшим в своей профессии был признан инспектор из Беломорска Александр Бахирев

Лучший государственный инспектор ГИМС по республике Карелия был определен по результатам конкурса профессионального мастерства, который проходил в рамках фестиваля «Созвездие мужества». В конкурсе принимал участие весь инспекторский состав «Центра ГИМС МЧС России по республике Карелия». 

Об этом сообщает сайт МЧС России по Карелии.

По итогам конкурса победу одержал государственный инспектор Беломорского инспекторского участка Александр Бахирев. Победитель трудится в структуре ГИМС МЧС России по Карелии с февраля 2014 года.

«В совершенстве владеет персональным компьютером, хорошо разбирается в автомобильной технике, судовых механизмах, легко читает техническую литературу на английском языке, охотно делится своими знаниями с коллегами по работе. В сложной обстановке умело и быстро оценивает обстановку, правильно реагирует на её изменения»,- так характеризуют победителя коллеги.

Как сообщается на сайте МЧС, инспектор Бахирев исполняет обязанности руководителя подразделения во время отсутствия  начальника; принимает экзамены на право управления маломерным судном и ведет разъяснительную работу среди населения по предупреждению гибели людей на воде.

Победитель конкурса также известен как знаток расположенных в Беломорском районе водоемов и примерный семьянин.

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