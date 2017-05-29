В Карелии выросло число свободных рабочих мест

Число свободных рабочих мест и вакантных должностей в Карелии по состоянию на 1 апреля увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работодатели в начале апреля заявили в службы занятости о наличии 4188 вакансий, сообщают "Вести Карелии".

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