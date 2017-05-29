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12:17, 29 Мая 2017

В Карелии выросло число свободных рабочих мест

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Число свободных рабочих мест и вакантных должностей в Карелии по состоянию на 1 апреля увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работодатели в начале апреля заявили в службы занятости о наличии 4188 вакансий, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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User
2017-05-29 13:42:57
Закон сохранения гласит: "Если где-то прибыло - значит где-то убыло". Что там с зарплатами по увеличившимся вакансиям?
ненец
2017-05-29 13:48:26
User, В корень зришь!
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